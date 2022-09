Il gruppo di lettura Biblioteca di Babele riprende l’attività dopo la pausa estiva

Il gruppo di lettura "Biblioteca di Babele" torna a riunirsi nei locali della Biblioteca Artusi di Forlimpopoli, dopo la pausa estiva. L’appuntamento è per venerdì 30 settembre alle 20.30. Al centro di questo nuovo incontro ci sarà l’opera di Fëdor Dostoevskij, e in particolare “I demoni”: come di consueto, i partecipanti potranno illustrare la loro esperienza di lettura ed esprimere le proprie valutazioni e riflessioni. A fine serata verrà scelto insieme l'autore da leggere per l'incontro di ottobre.

La partecipazione al gruppo di lettura è libero: per partecipare basta presentarsi all’incontro. L’iniziativa è in collaborazione con la Biblioteca Pellegrino Artusi.