Il "Jazz a Forlì" snocciola nuovi appuntamenti: si parte con trio Hays, Street, Hart

Persistendo nell’intento di promuovere cultura tramite la conoscenza di un linguaggio musicale, il jazz, prosegue la quarta edizione di “Jazz a Forlì – musica per libere menti”, organizzata dall’Associazione dai de jazz. Conclusa la prima tornata di concerti, il palco del Teatro Mazzini, con la cornice delle fotografie di Roberto Cifarelli (“4 quarti in jazz”), verrà ancora affollato dalle note di musicisti che proporranno in concerto la loro personale cifra artistica in una dimensione di libertà creativa. Il tutto grazie al Ministero della Cultura, al Comune di Forlì ed alla collaborazione col Bologna Jazz Festival.

Venerdì 11 novembre, serata dedicata a “ricordando Roberto Visani”, grande appassionato di jazz forlivese, sul palco del Teatro Mazzini alle 21.15 si esibirà il trio Hays/ Street/ Hart (USA) che presenterà “All Things Are”. I tre musicisti, autentici maestri del jazz, hanno registrato live l’album allo Smoke Jazz Club di New York per celebrare gli 80 anni di Billy Hart (2020). Il titolo, “All Things Are”, nasce dalla rivisitazione di uno dei più noti standard jazz, “All the things you are” (J. Kerne, O. Hammerstein, E. Fitzgerald), da cui si muovono i brani originali del gruppo.

Kevin Hays, pianista, compositore, è uno dei musicisti più originali e creativi del panorama jazzistico. Ha inciso con Chris Potter, Joshua Redman, Jeff Ballard, Nicholas Payton, Al Foster, fra i tanti. Da citare sono la sua collaborazione in un piano duo project con Brad Mehldau (“Modern Music”, 2011), ma anche i tour con James Taylor, Sonny Rollins, John Scofield, Joe Henderson, Roy Haynes, ed anche col nostro Marco Tamburini. Hays è inoltre un apprezzato singer/songwriter ed è co-writer di diverse composizioni dell’album “Steve Gadd Band’s”, dal nome stesso del leader (Grammy Award - Best Contemporary Instrumental Album, 2019). In duo con Bill Stewart ha inciso nel 2022 “American Ballad”. Billy HART, batterista, è un musicista dai mille colori, sempre al centro del ritmo, di grande personalità interpretativa. Vera icona, la sua carriera abbraccia più di mezzo secolo di storia del jazz. Molti dei grandi si sono avvalsi del suo drumming: Herbie Hancock (1969/’73), McCoy Tyner (1973/’74) e Stan Getz (1974/’77) nei loro gruppi, ma anche Wayne Shorter, Joe Zawinul, Pharhoa Sanders, Lee Konitz, Joe Lovano, Dave Liebman, Michael Brecker, Bill Frisell, Dewey Redman, Dave Holland e tanti tanti altri. Con Miles Davis ha registrato “On the Corner” (1972) ed ha poi inciso numerosi album a suo nome. Il suo quartetto con Ethan Iverson, Mark Turner e Ben Street è oggigiorno uno dei gruppi jazz più apprezzati (“One is the other”, 2014). Nel 2022 Hart è stato nominato National Endowment for the Arts - Jazz Master. Ben STREET contrabbassista, dalla profonda cavata groove, ha suonato e inciso con John Scofield, Kurt Rosenwinkel, Danilo Perez, Aaron Parks, Tom Harrell, Adam Cruz, Andrew Cyrille (“The News”, 2021) fra i tanti. Da oltre un decennio fa parte del quartetto di Billy Hart.

Domenica 13 novembre, nel quadro di “Area 50”, alla Fabbrica delle Candele alle 9.30 inizierà il workshop di Alan Bedin su “La Musica vocale di Demetrio Stratos”- TUTTE LE INFORMAZIONI.

A seguire lunedì 14 e martedì 15 novembre la Fabbrica delle Candele sarà un palco next generation. In ognuna delle due serate dalle 21.00 si confronteranno giovani musicisti nell’annuale contest “Largo ai Giovani”: Alberto Fattori trio, Toco trio, Stolen Riff la prima; Radio quartet, Mix tape, Catrezia duo la seconda sera.



Concerti al Teatro Mazzini 30 ottobre – 1/4/11/19 novembre. Concerti alla Fabbrica delle Candele 14/15 novembre. SUNDAY JAZZ BRUNCH (Ristorante Tennis Villa Carpena)

Fabbrica delle Candele: 13/11 masterclass di Alan Bedin - 16/11 incontro con Monica Affatato.

Foyer del Teatro Mazzini: 1/11 inaugurazione mostra fotografica di Roberto Cifarelli e concerto di Francesco Guerri - 19/11 conferenza Stefano Zenni.

