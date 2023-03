Il jazz di nuovo protagonista all'Enoteca Colonna con Enrico Morello Quartetet in “Cyclic Signs”

Giovedì 9 marzo all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro alle 21.30 l’Enrico Morello 4tet presenterà “Cyclic Signs” (2021), terzo evento della programmazione invernale del “dai de jazz…Club 2023”. Come Associazione, dai de jazz ha nelle sue corde il desiderio di proporre al proprio pubblico progetti di artisti che praticano il linguaggio del jazz con spirito creativo e che, muovendosi dalla radice afroamericana, sanno aprire lo sguardo verso la contemporaneità. E il “ddj Club” è lo spazio ideale nel quale i musicisti possono pienamente esprimere la loro cifra artistica.

Enrico Morello, batterista, esponente della nuova generazione di musicisti italiani, si è messo in luce grazie al suo stile personale ed alla versatilità della sua articolazione ritmica. Dal 2014 ha collaborato con Enrico Rava, grande talent scout, prima nel New Quartet con Francesco Diodati e Gabriele Evangelista (“Wilde dance”, 2015, con guest Gianluca Petrella), poi nello Special Edition, il cui organico vedeva l’ingresso di Francesco Bearzatti e Giovanni Guidi, oltre a Petrella. Grazie a questo inizio folgorante, Morello si è guadagnato un posto di rilievo nel panorama jazz in Italia ed ha suonato con grandi interpreti come i pianisti Simone Graziano, Alessandro Lanzoni, fra i tanti. “Cyclic Signs”, pubblicato nel 2021, è il suo primo lavoro come leader, in cui emergono le diverse sfaccettature della sua personalità: strumentista, compositore, anima di un proprio gruppo. L’organico dell’album e dei live è essenziale: due fiati, basso e batteria. Le forme aperte, in cui i musicisti si muovono liberamente, genera in atto un interplay innovativo dentro ad una forma precisa per “Offrire”, come dice Morello, “all’ascoltatore lo stesso senso di sorpresa e instabilità che ci prende quando ci avviciniamo all’ignoto”.

Daniele Tittarelli, sax alto e soprano, compositore, è un artista dal fraseggio stimolante, aperto alle contaminazioni con altri generi musicali. Ha suonato e ancora oggi collabora con numerose orchestre jazz, fra cui quelle dirette da Paolo Damiani, da Bruno Tommaso, i Six Sax di Javier Girotto, la PMJO di Maurizio Giammarco, la New Talent Jazz Orchestra (“Extempora”, 2016, con Tittarelli e Mario Corvini). Ha fatto parte, inoltre, di diversi gruppi guidati da Roberto Gatto, della Unknown Rebel Band di Giovanni Guidi, dell’Enrico Rava Special Edition, del Double Trio di Paolo Damiani con Rosario Giuliani, Marco Bardoscia e Michele Rabbia. Accanto all’ambito strettamente jazzistico, non mancano le esperienze in altri campi artistici (teatro, cinema), e le sperimentazioni in cui coniuga le sonorità acustiche del sax con quelle elettroniche. Nel 2014 ha registrato dal vivo “Prestazione” con il trio Fresh Fish (M. Valeri, D. Sanna, L. Fattorini) e Francesco Lento.

Francesco Lento, tromba, di formazione classica, si appassiona al jazz, suonando nell’Orchestra Jazz della Sardegna, grazie alla quale ha contatti con musicisti quali Bruno Tommaso, Phil Collins, Bob Mintzer, ed inizia una ricerca personale volta ad approfondire le sue conoscenze musicali. Giunto a Roma nel 2009, inizia a suonare e incidere con Paolo Damiani, Roberto Gatto, Max Jonata, Francesco Diodati, Enrico Zanisi, Francesco Bearzatti, Luca Mannutza, per dirne alcuni, per lanciarsi poi in tour che lo portano a New York, Londra (Ronny Scott’s) e in tanti altri luoghi del mondo.

Matteo Bortone, contrabbassista, compositore e leader, è uno dei giovani jazzisti italiani affermatosi a livello internazionale per la sua qualità strumentale e per il groove col quale tesse le sue trame armoniche. Cresciuto musicalmente a Parigi, capace di spaziare dal jazz, al pop, al rock, è attivo in numerosi progetti: il trio acustico “ClarOscuro” con Enrico Zanisi e Stefano Tamborrino, il quintetto elettrico franco/italiano “No Land’s”, i gruppi di Roberto Gatto, di Maurizio Giammarco, di Alessandro Lanzoni, oltre a tante collaborazioni, fra cui quelle con Kurt Rosenwinkel, Leon Parker, Cyrille Aimée, Anne Ducros, Ben Wendel, Ralph Alessi. Ha all’attivo quattro album come leader.

BIGLIETTERIA CONCERTI: INTERI € 15,00 - RIDOTTI € 10,00. Ridotti: soci dai de jazz - under 30 anni - chi ha cenato all’EBC prima del concerto. Presso il ristorante è possibile cenare. CENA: € 25.00 (escluso vino e liquori). Prenotazioni Ristorante: SMS o Whatsapp 347 1230357. Prenotazioni Concerto: nicolacataldo@alice.it oppure 340 5395208