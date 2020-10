Il meglio dei primi Ac/Dc con il tributo dei Bon Scott Experience

Venerdì 23 ottobre torna sul palco la Bon Scott Experience, la tribute band degli Ac/Dc, al X-Ray Pub di Forlì. Live dalle 21.

La Bon Scott Experience si concentra sui primi anni degli Ac/Dc guidati dalla voce dello scomparso Bon Scott. Da "High Voltage" fino all'immortale "Highway to Hell", sono numerosi i pezzi che la celebre band australiana suona tuttora, ma molti sono i brani che nel tempo ha tralasciato. La Bon Scott Experience punta proprio a dare nuova vita a quella straordinaria esperienza.

Viste le vigenti normative anti-Covid gli ingressi a locale saranno limitati ai soli posti a sedere e non sarà consentito somministrare cibi e bevande a chi sprovvisto di tavolo né sostare in piedi all'interno del locale per evitare assembramenti. Info e prenotazioni al 3356699605