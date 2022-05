Il Panathlon club incontra Gianfranco Bacchi: l'ex comandante dell’Amerigo Vespucci si racconta

Il Panathlon Club Forlì, in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Forlì, organizza lunedì 23 maggio, alle ore 20,30 nei locali del Circolo Aurora, un incontro con Gianfranco Bacchi, ex comandante dell’Amerigo Vespucci, la cosiddetta “nave più bella del mondo”.

Nato a Forlì, appassionato di vela fin da ragazzo, Bacchi ha frequentato l’Accademia navale ed è laureato in Scienze marittime navali; dopo aver ricoperto numerose incarichi,nell’ottobre 2019 ha assunto il comando della famosa nave scuola.

L’evento verterà principalmente sulla presentazione del libro “Il punto più alto”, che lo stesso Bacchi ha dato alle stampe per i tipi dell’Editore Cinque Terre: si tratta di una biografia, nella quale l’autore ricorda le tappe che lo hanno condotto a diventare il 122° comandante del Vespucci. Il volume si rivolge a tutti, essendo l’intenzione di Bacchi quella di far capire che il punto più alto in realtà non esiste, in quanto “è uno stimolo per superare ogni volta i propri limiti”.

Nel corso della serata non mancheranno i ricordi di momenti emozionanti, come l’omaggio che Bacchi, virtuoso pianista, ha dedicato a Ennio Morricone (in occasione, due anni fa, della sua scomparsa) suonando a bordo della Vespucci il brano “Nuovo Cinema Paradiso”, reso famosissimo dal celebre film omonimo, ma anche la conclusione del mandato di Bacchi quale comandante del Vespucci, culminato con l’attraversamento a vela (mai tentato in precedenza) del canale navigabile di Taranto, di fronte ad una folla da stadio.