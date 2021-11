"Il Presidente di Luna Nera": Claudio Visani presenta il suo libro a Modigliana

Giovedì 18 novembre alle 20.30 nella sala Bernabei di Modigliana, promossa dalla Biblioteca Don Giovanni Verità e con il patrocinio del Comune, si terrà la presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore romagnolo Claudio Visani.

Il Presidente di Luna Nera è un romanzo fantapolitico ma non troppo. Racconta una storia che si dipana dai giorni nostri fino alla metà di questo secolo. Il protagonista, Mauro Dall'Osso, è un ragazzo di periferia con la passione per le donne e per il web che per sfuggire a una esistenza banale e all'anonimato si butta in politica, riesce a emergere e sfondare, diventa il numero uno. Ma una volta giunto al vertice del potere si rende conto della vacuità della sua scalata, accompagnata da diversi fallimenti affettivi. Capisce di essere soltanto un burattino al servizio del "potere oscuro" che tutto domina, matura una inaspettata scelta etica e tenta una svolta politica radicale per cambiare l'Italia e il mondo, diventando però il fastidioso sassolino che rischia di inceppare il sistema.