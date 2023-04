Al Palazzetto di Villa Romiti un primo maggio all'insegna della ginnastica ritmica e artistica

Il Primo Maggio in casa Polisportiva Cava ha sempre rappresentato una giornata di festa: la società sportiva, infatti, da diversi anni è promotrice di un evento di portata nazionale come la Rassegna Nazionale di Coreografia. Si tratta di una manifestazione per atleti non professionisti, senza limiti d’età, di provenienza o di cultura che si ritrovano insieme per praticare una disciplina spettacolare e divertente. È dal 1988 che la Lega nazionale LeGinnastiche propone la rassegna nazionale dei gruppi coreografici e la manifestazione è andata sempre crescendo nell’affetto delle società sportive e degli atleti. Oggi, dopo oltre 3 anni di stop a causa della pandemia, la Polisportiva Cava Ginnastica è finalmente pronta a riaprire le porte del Palazzetto di Villa Romiti e accogliere tantissimi atleti e atlete pronti a mettere in scena la propria disciplina in modo spettacolare. La competizione vede infatti squadre provenienti da tutta Italia, con atleti praticanti di varie discipline, di tutte le età, suddivisi nelle categorie under 15 e over 16 che presenteranno il proprio esercizio per concorrere all’Oscar alla migliore coreografia. Le squadre “di casa” sono tre: la Pol Cava presenterà ben due esercizi per la categoria under 15. Un esercizio delle agoniste di ritmica e artistica intitolato “Stati Uniti: da ieri a oggi” con cui le atlete metteranno in scena un viaggio nel tempo nella storia del Paese a stelle e strisce e un secondo esercizio presentato invece dal gruppo delle ragazze dei corsi medie e superiori che sono state coinvolte nel progetto GinnasTeen, iniziativa sovvenzionata dalla regione Emilia-Romagna per promuovere l’attività sportiva tra gli adolescenti tra gli 11 e i 19 anni. Le ragazze porteranno in scena il tema del bullismo con una coreografia intitolata “Contro il bullismo: together we are stronger”. Infine, un’altra squadra di casa è rappresentata dall’Expressive Group: un gruppo di ex ginnaste che si propone di trasformare la ginnastica in coreografia e che competerà nella categoria over 16. Con il titolo "Connessi", l’Expressive Group darà vita a una coreografia che invita a riflettere sull'importanza dei legami veri che instauriamo con chi ci sta accanto, contro i legami "virtuali" che tutti i giorni, in un mondo sempre più connesso, portiamo avanti attraverso uno schermo. La Polisportiva Cava invita tutti coloro che vorranno assistere a questo grande spettacolo a partecipare numerosi. Questo è innanzitutto un anno di ripartenze, per questo il consiglio direttivo della Polisportiva ha deciso di rendere l’ingresso alla manifestazione aperto a tutti, con offerta libera devoluta alla Coop Onlus “Lamberto Valli”.