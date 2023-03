"il sangiovese e le sue declinazioni" : evento degustazione con Roberto Gardini

Sabato 18 marzo 2023, ore 19.00, “Il Sangiovese nelle sue declinazioni” con Roberto Gardini.Il Sangiovese non è un vitigno esclusivamente romagnolo:ne abbiamo circa 160 varietà. Le sue peculiarità sono l’acidità e a tannicità che permettono di produrre vini adatti a durare nel tempo senza perdere in intensità e complessità. L’ uva sangiovese infatti rientra nella composizione di moltissimi vini, o meglio dei più grandi vini italiani ed è indiscusso protagonista delle tavole in Romagna, Toscana e Marche. Pensiamo al Sangiovese di Romagna, al Chianti, al Brunello di Montalcino e a molti altri vini interessantissimi.

Roberto Gardini, Miglior Sommelier nazionale nel’93, docente accademico all’ ALMA, grande comunicatore del vino in tutta Italia, ci accompagnerà nella degustazione di 5 etichette, nelle quali il Sangiovese si esprime nelle note dell’ eccellenza.



L’ Ass. Romagna a Tavola promuove da molti anni la ristorazione di qualità, i piccoli produttori e le eccellenze del nostro territorio.Ingresso acquistabile fino ad esaurimento posti a evocawinetasting@gmail.com. L' evento si svolge presso Villa Le Camelie , Via Ausa 2469 Bertinoro (Fc)



I Vini in degustazione:

• Sangiovese di Romagna Superiore ‘Tre Rocche’ , Nicolucci – 2021

• Chianti Classico ‘Castellare’ di Castellina – 2020

• Sangiovese Superiore ‘Il Colombarone’ - Tenuta La Viola – 2019



• Brunello di Montalcino, Agostina Pieri- 2017