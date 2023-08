Il “Summer Jazz Fest” si chiude a Corniolo con il trio "The Indians"

Indirizzo non disponibile

Col concerto di sabato 19 agosto giunge a compimento la terza edizione del “Summer Jazz Fest”, un progetto che nasce dalla collaborazione pluriennale di Dai de jazz col Comune di Santa Sofia, che col suo patrocinio e contributo dà la possibilità all’Associazione di presentare eventi che arricchiscono la proposta del Comune nei mesi estivi. Come dai de jazz nelle nostre programmazioni in primo piano c’è naturalmente la musica jazz, con l’intento, però, di offrirne al pubblico un quadro sfaccettato di stili e libertà espressiva.

A chiudere il “Summer Jazz Fest” sabato alle ore 20.45 (orario anticipato rispetto al programma iniziale) al Corniolo, attorniato dalle quinte della piazzetta antistante la Chiesa di S. Pietro, ci sarà il concerto del trio The Indians, che presenterà il progetto “Music from New Orleans”, un gustoso omaggio all’energia espressiva e vibrante della scena musicale della città della Louisiana. Al suonare delle note dei più grandi classici del jazz, con i ritmi afroamericani delle canzoni popolari di strada e le song delle toccanti “second line” delle marching band e delle funeral parade sarà impossibile trattenersi dal battere il ritmo, resistere alla magia del pentagramma degli anni d’oro della accattivante e mai doma Nouvelle Orleans, e, guidati dalla musica, immergersi idealmente nelle strade di quella città.

Il trio è composto da Marco “Benny” Pretolani, voce e sax, Luca Bonucci, piano, Fausto Negrelli, batteria.



Patrocinio e contributo del Comune di Santa Sofia - Ministero della Cultura Regione Emilia-Romagna - Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU. Il concerto è ad ingresso libero.