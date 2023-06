Il Trio Iftode in concerto alla Pieve di Pieveacquedotto

Questa sera, alle ore 21.30, presso la Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, appuntamento con la musica del Trio Iftode. Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, e Vlad Iftode, tastiera, eseguiranno musiche della tradizione romagnola e internazionale. Presenterà la serata, dal titolo "Musicali senza confini", Gabriele Zelli. Partecipazione libera. A questo concerto, organizzato dall'Associazione Culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi (cell. 3386462755), ne seguiranno altri due in programma nel corso delle serate del 22 e 29 giugno. Giovedì 22 saliranno sul palco Moreno Lombardi e il gruppo Arancia Meccanica, mentre il 29/6 l'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli chiuderà la rassegna "Antica Pieve in musica"; manifestazione che non è stato possibile attuare completamente perché la zona è fra quelle che hanno subito la recente alluvione e i segni del passaggio dell'acqua sono ancora evidenti.