”Il vestito nuovo dell’imperatore” a Forlimpopoli: prova aperta con gli allievi delle scuole

Domenica 20 febbraio, alle 10 del mattino, al cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli va in scena la prova aperta de "Il vestito nuovo dell'imperatore", liberamente tratto dalla celebre fiaba di Hans Cristian Andersen, nella versione in rima di Gianni Rodari. La prova aperta è a cura del Laboratorio Teatrale “Teatro degli Avanzi” di Forlimpopoli e dell'“Associazione Ostinata e Contraria”, con gli allievi in età di Scuola Primaria, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.

Il potere vuoto e vanitoso dell’imperatore e della sua corte viene messo a nudo e sbeffeggiato da due astuti imbroglioni che, spacciatisi per tessitori, lavorano tessuti invisibili agli stolti. Alla fine “il velo dell’ipocrisia sarà attraversato senza riguardo dallo sguardo innocente di un bambino, che dice il vero e ciò che è sbagliato. Anche se il mondo è ribaltato”. Scrittura teatrale e regia di Denio Derni, aiuto regia di Rita Bonoli, con Lorenzo Amadori, Pietro Basi, Niccolò Bedei, Bianca Bellini, Lorenzo Brasini, Nicolò Colaiannu, Lorenzo Contaldo, Anita Ravenna e Francesco Santandrea.

L'ingresso è gratuito con green pass.