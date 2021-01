In concerto il "Quartetto per la fine del tempo" di Olivier Messiaen

Nell'ambito della ventesima edizione del Festival L'Occidente nel Labirinto si tiene un evento dedicato alla musica. Alle 18 di mercoledì 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, ci si potrà collegare sul profilo Facebook del circolo Acli Valli Aps per seguire il Quartetto per la fine del tempo di Olivier Messiaen con la partecipazione dei musicisti Paolo Chiavacci (violino), Giorgio Babbini (clarinetto) Sebastiano Severi (violoncello) e Giuliano Tuccia (pianoforte). Introduzione di Alessandra Righini, presidente del circolo Acli Valli, commento di Andrea Panzavolta.

Il concerto Quatuor pour la fin du temps fu completato agli inizi del 1941 ed eseguito il 15 gennaio dello stesso anno davanti ai prigionieri dello Stalag VIII-A da parte del pianista Olivier francese Messiaen incarcerato e di altri tre musicisti detenuti nel campo di concentamento di Gorlitz.