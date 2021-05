Inaugurato a Modigliana il Dante gigante, costruito con 700 mattoncini

E' stata inaugurata sabato l'opera di Idilio Galeotti "Le scomposizioni del Vian-Dante" al mercato coperto di Modigliana, che ha avuto il riconoscimento del Ministero della Cultura e Turismo e del Comitato Nazionale delle Celebrazioni di Dante.

L’attrice Asia Galeotti ha letto alcuni passaggi della Divina Commedia – Purgatorio, poi è stato proiettato il cortometraggio, creato da Nicolas Galeotti, che in pochi minuti e musica percorre con le immagini tutto il percorso dalla fase iniziale di costruzione, fino alla fase finale della colorazione. Sono intervenuti per i saluti di Rosa Grasso, assessore alla cultura e il sindaco Jader Dardi che hanno a consegnato all'artista “Il Don Giovanni” statua in stampa 3d, come riconoscimento del Comune per l’opera.

Sarà possibile vedere anche sabato 29, dalle 17 alle ore 19, e domenica 30, per tutta la giornata, in occasione di una festa “Un Bel Dì di Maggio”.