Incontri con gli autori: a Forlimpopoli torna “Pagine a Km.0”

La biblioteca comunale di Forlimpopoli torna ad offrire ai lettori la possibilità di incontrare dal vivo alcuni degli autori – o meglio, delle autrici - locali che più li hanno incuriositi (e più sono state richieste nei prestiti) nei lunghi mesi del lockdown.

La seconda edizione della rassegna “Pagine a Km.0” promossa dal comune artusiano è infatti interamente dedicata ad autrici di Forlimpopoli, la cui produzione spazia dalla saggistica alla narrativa di genere, rivelandone la varietà del talento.

Ad aprire la rassegna mercoledì 16 alle 18 nella corte di Casa Artusi su cui affaccia la biblioteca (in via Costa, 25) sarà infatti Nicoletta Mazzini col suo fortunato romanzo “Se son morti torneranno”, che racconta le avventure di un’appassionata di zombie alle prese con un misterioso virus che trasforma in morti viventi chiunque lo contragga.

Il mercoledì successivo, 23 giugno, sempre alle 18, sarà la volta di Chiara Tartagni che ci porterà in viaggio nel Settecento, ed in particolare nel Settecento cinematografico con il suo saggio “Le relazioni pericolose”. Terzo ed ultimo incontro mercoledì 30 giugno alle 18 con un altro saggio, dedicato questa volta all’ipotesi di un’origine italiana di Shakespeare con The Cony in the Bark. Uno studio scomunicato su Shakespeare e Florio di Isabella Casadei e Claudio Catani.

Nel rispetto dello spirito artusiano della città, al termine di ciascun incontro ai presenti saranno distribuite le "dolcezze delle Mariette", assaggi dolci a tema, creati per l'occasione dalle socie dell'Associazione delle Mariette.

