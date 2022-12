Candischi presenta: Inferno 1911 spiegare Dante attraverso il kolossal. Inferno 1911 è il primo kolossal italiano di Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padovan. La pellicola di 1200 metri racconta l’Inferno di Dante in (circa) 60 minuti. Un’operazione incredibile per quanto agli albori del cinema; le inquadrature fisse, i gesti teatrali, un montaggio semplice. Sconosciuto a molti, Inferno 1911 si rivela un pretesto per spiegare non solo la grande arte del cinema - il cinematografo era stato inventato pochi anni prima, nel 1895 -, al tempo ingenua ma curata, ma anche per raccontare l’opera più importante della produzione italiana: la Divina Commedia e, in particolare, l’Inferno. Durante la serata ci racconteremo il cinema delle origini (soprattutto italiano) e di un film come Inferno 1911, che precede addirittura l’incredibile Cabiria (1914) di Pastrone e D’Annunzio e che, all’ombra di ciò che ha ispirato, si inabissa davanti alle numerosissime rivisitazioni di Dante - nel tentativo di nobilitare un’arte per anni considerata solo circense.



Vi aspetto il 13 dicembre al Candischi (Forlì, Via Rolandini, 3A 47121 - FC) alle 21.00 per tirare insieme le somme di quanto la letteratura sia stata utile al cinema e di quanto quest'ultimo abbia fatto il suo per renderla immortale. E' necessaria la tessera associativa.