Insieme per la ripresa 2021: con Ettore Rosato e Marco Bentivogli

Venerdì 24 Settembre 2021 alle ore 19:00, presso l’oratorio San Luigi, in via episcopio vecchio, 7/C a Forlì, avrà luogo l’evento “Insieme per la ripresa”, seguito da una cena di ringraziamento per istituzioni e le aziende del territorio che ospitano gli allievi del Cnos.

Conduce l’incontro Sergio Barberio, direttore del Cnos Fap di Forlì.

Interverranno:

Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì;

Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati;

Marco Bentivogli, esperto di Politiche del Lavoro, autore de “Il lavoro che ci salverà” e fondatore di Base Italia.



A seguire, con uno spettacolo di luci, si terrà l’inaugurazione dei nuovi spazi aggregativi e formativi.



L’evento si concluderà con una cena



Per info:



E-mail: direzione.forli@cnos-fap.it

