Interno ‘800: edizione speciale delle Feste dell’800 di Modigliana

Dopo la brusca interruzione del 2020 dovuta alla situazione pandemica, ritornano le Feste dell’800 in un’edizione speciale: saranno 14 le corti private e i giardini ad ospitare i quadri viventi di Silvestro Lega, esplorando il tema del paesaggio intimo e domestico dell’800. Il nome dell’edizione deriva dalla collaborazione con Interno Verde, evento importante a livello regionale che ogni anno apre al pubblico i giardini di Ferrara, Mantova e Parma.

Tramite un’esplorazione inedita degli spazi privati modiglianesi, per la prima volta aperti al pubblico, sarà possibile fare l’esperienza di quella quotidianità immersa nel verde che il Lega ben ritrae all’interno dei suoi quadri: ritratti di signore in giardino, passeggiate e letture prenderanno vita davanti agli occhi dei visitatori, immersi nel verde nascosto dell’abitato. La corte privata dell’800 era infatti un vero e proprio prolungamento dell’abitazione stessa, che la borghesia dell’epoca curava con uno stile eclettico fra un ritrovato giardino all’italiana, il culto dell’esotismo e rimandi selvatici dei romantici giardini all’inglese. Impianti ancora ben visibili all’interno dei giardini modiglianesi, principalmente sviluppati nelle abitazioni del Corso Garibaldi, creato proprio in riferimento agli impianti napoleonici e significativo esempio dell’epoca ottocentesca. Tramite la messa in scena dei quadri di Lega, delicato interprete del quieto vivere borghese, sarà quindi possibile immergersi in questo grandissimo patrimonio locale.

Oltre alla passeggiata all’interno dei giardini, sarà possibile partecipare alle altre iniziative della festa quali gli spettacoli in piazza Matteotti, gli stand gastronomici organizzati dalla Pro Loco e dagli esercenti locali, le attività per bambini fra giostre, spettacoli e laboratori così come visitare i musei e le mostre temporanee.

La Pinacoteca Silvestro Lega e la Casa Museo di Don Giovanni Verità saranno per l’occasione eccezionalmente aperti il sabato 18 sera e la giornata del 19, dove sarà possibile approfondire il forte legame fra Modigliana e l’800. Presso il Mu.Ve saranno poi visionabili le lunette di Silvestro Lega, eccezionalmente aperte al pubblico per l’occasione. Saranno poi diverse le mostre temporanee parallele alla manifestazione: tre mostre saranno dedicata a Dante, organizzate dall’Accademia degli Incamminati, l’associazione Ics Fectory Art e il Circolo Fotografico la Roccaccia, accompagnate dal convegno dell’AMI il sabato mattina. L’associazione Albe proporrà una mostra d’arte di artisti locali.

Gli spettacoli inizieranno il 18 sera con il concerto del Tenore Picone e del pianista Andrea Ruscelli in Piazza Pretorio e proseguiranno per l’intera giornata di domenica con musiche a cura della scuola Sarti di Faenza e Donato d’Antonio, i Ciapa Cialdin ed il Coro della Scuola Sarti.

Per garantire le disposizioni Covid, la partecipazione di volontari quest’anno è straordinaria: fra organizzatori, figuranti e custodi dei giardini, oltre 60 modiglianesi si sono messi in gioco per la buona realizzazione della festa a cui vanno i ringraziamenti dell’amministrazione.

Info utili:

conferenze, mostre e notte dell'arte, con concerto serale in Piazza Pretorio e installazioni di luce.

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 si aprono i giardini! Tutti i quadri viventi saranno visionabili dal mattino all'interno delle corti. In aggiunta vi saranno concerti, stand gastronomici, mercatini, laboratori e aree gioco per bambini, musei aperti e mostre temporanee diffuse.



Quest'anno il biglietto servirà solo per l'accesso alle corti, il resto della festa sarà gratuito per tutti i partecipanti! Si potrà assistere agli spettacoli, visitare il mercato, mangiare agli stand, entrare nell'area gioco e alle mostre temporanee in maniera totalmente gratuita. Come per tutti gli eventi, sarà necessario portare con sé il proprio green pass nel caso di controlli a campione.

L'accesso alle corti, la visita ai quadri viventi ed ai musei è vincolata all'acquisto del biglietto e soggetta al controllo del green pass. Si consiglia vivamente l'acquisto del biglietto online tramite VIVATicket per non attendere alle casse il giorno della festa. L'acquisto online sarà possibile anche il giorno stesso dell'evento. L'ingresso sarà gratuito per i minori di 12 anni, i portatori di handicap e i loro accompagnatori e per chi si presenta vestito a tema ottocento; ridotto per i minori fra i 13 e i 18 anni.

L'accesso alle corti e ai musei sarà consentito tramite il controllo del braccialetto. Per avere il tuo braccialetto, il giorno della festa presentati con il biglietto o il requisito di gratuità al controllo green pass, posto sotto il loggiato comunale ed effettuato da apposito personale qualificato. Essendo il green pass personale, ognuno dovrà esibire il proprio. I bambini sotto i 12 anni potranno presentarsi senza biglietto o green pass, in quanto esenti da entrambi, e ritirare direttamente il proprio braccialetto.