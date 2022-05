Notti sotto la torre: musica dal vivo in centro a Forlì, si parte con “Jazz experiment”

Prezzo non disponibile

Piazzetta della Misura e la Torre civica diventano scenario di una rassegna di eventi con musica live organizzati da Fuori Misura social food in collaborazione con l’Associazione Jazzlife di Cesena. Il Fuori Misura Social Food è uno spazio che celebra l'accoglienza in tutte le sue forme, e che incoraggia persone con abilità diverse a sentirsi parte di una comunità più ampia e inclusiva. Dando la possibilità a questi giovani di servire un pasto in tavola si dà loro la possibilità di esprimersi al meglio favorendo, allo stesso tempo, un inserimento nel mondo del lavoro.

A poco più di un anno dall’apertura il locale dà il via a una rassegna di musica dal vivo che vedrà nei giovedì di maggio alcune formazioni jazz, blues alternarsi dando vita a momenti di convivialità che accompagnano le prime serate primaverili.

Il primo appuntamento è per giovedì 5 maggio quando, dalle 20.00, i protagonisti musicali saranno la cantante bolognese Serena Zaniboni e il pianista Claudio Vignali con il loro “Jazz Experiment”; un ponte tra passato e contemporaneo, tra ricerca ed evocazione: standard jazz, blues rivisitati ed esposti in chiave contemporanea, che mantengono la purezza delle variabili musicali ed evocative con cui sono stati concepiti, arricchiti ad arte di colori urbani e di periferia, classici provenienti da altri generi riarrangiati e sperimentali.

Il concerto inizia alle 20.00 prenotazione consigliata al numero 3470477398

I prossimi appuntamenti il 12 con le sonorità blueseggianti del Luca di Luzio Blue (’s) Room Trio e il 19 maggio con Lazzanni Jazz Trio guidato dai fratelli Gianluca e Stefano Nanni.