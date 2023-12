L'Albero dei Tutti della Fondazione Falcone ancora a Forlì: visite alla scultura dedicata a tutte le vittime di mafia

Prorogata la permanenza a Forlì fino al 30 gennaio 2024 dell'Albero dei Tutti, la più grande scultura dedicata a tutte le vittime di mafia dell'artista Gregor Prugger, continuano per il mese di dicembre gli appuntamenti promossi da Circolo Aurora e Fondazione Falcone. Grazie al sostegno, all'ospitalità e partecipazione della città di Forlì, come delle associazioni più diverse, al progetto di comunità della Fondazione Falcone (un omaggio al coraggio e alla reazione della popolazione romagnola dopo la recente allluvione), l'opera, presentata lo scorso 13 ottobre, potrà continuare così ad essere visitata da tutti coloro intendano rendere omaggio a chi ha sacrificato la vita in nome della legalità e della giustizia.

L'Albero dei Tutti, collocato nella tappa di Forlì sul piazzale antistante la Chiesa di San Giacomo, in questi mesi è diventato anche meta di un percorso guidato a cura di Simona Palo, Referente Fondazione Falcone in Emilia Romagna, e Maurizio Gioiello che ha unito le pietre d'inciampo, dedicate agli ebrei vittime di persecuzioni razziali e oppositori al regime nazifascista, alle vittime di mafia che questo monumento laico vuole onorare.

Due opere artistiche unite dal sangue e dalla memoria che potranno essere visitabili, su prenotazione, nelle mattinate di domenica 17, sabato 23 e sabato 30 dicembre con ritrovo alle ore 10 in Piazza Saffi davanti al porticato dell'ex Pellicceria Matatia (ex Profumeria Fiorentini), percorrendo 11 delle 14 pietre d'inciampo fino all'Albero dei Tutti davanti alla Chiesa di San Giacomo.

Info e prenotazioni al percorso alla mail: palosimona1@gmail.com. Alla stessa mail è possibile prenotare visite al solo Albero dei Tutti per gruppi di adulti e bambini.