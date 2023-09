L'anteprima di stagione al Teatro Testori è con la maratona deicata alla serie "C’è vita nel grande nulla agricolo?"

Sabato 30 settembre il Teatro Testori invita ad un’anteprima di stagione insolita: una maratona di 3 spettacoli seguendo le vicende di C’è vita nel grande nulla agricolo?, una serie podcast che impasta horror, fantascienza e comedy nella più profonda provincia italiana della pianura padana. Scritta da Johnny Faina (Nicolò Valandro) e Gianluca Dario Rota, la serie C’è vita nel grande nulla agricolo?, disponibile su Spotify e nelle principali piattaforme podcast, ha vinto nel 2023 il premio come miglior podcast fiction al Pod - Podcast Italian Awards.

In occasione dei tre anni del podcast, viene presentata una maratona di tre spettacoli per entrare nel vivo delle più famose e surreali vicende di Villamara, dove fantasia, realtà e umorismo si incrociano nel quotidiano nulla agricolo protagonista della serie.

La maratona prende avvio alle 18 con le leggende da balera de La Mazurka del Diavolo; si prosegue con Villamara Drive-In (ore 20), dove la vita di provincia incontra l’horror e il paranormale, in un’atmosfera sospesa. A chiudere la maratona sarà V.H.S. - Villamara Horror Show (ore 21.30), uno speciale pensato per celebrare i tre anni del Grande Nulla Agricolo, un viaggio inedito dove si intrecciano le storie più amate del podcast. Lo spettacolo inedito sarà aperto con il Bucinella Pre-Show da una delle penne e voci più originali della letteratura italiana: Federico Guerri.

Durante la maratona sarà disponibile, su prenotazione, una box-aperitivo, l’agriapericena a cura di Campagna Amica Forlì-Cesena, accompagnata dai sidri realizzati in collaborazione con Eranomele, il sidro ufficiale del Grande Nulla Agricolo. La formula di acquisto prevede sia un carnet di tre spettacoli a 25 euro, che i biglietti singoli (La Mazurka del Diavolo 10 euro; Villamara Drive-In 10 euro; V.H.S. - Villamara Horror Show 15 euro), mentre l’aperitivo/cena è su prenotazione a progetti.teatrotestori@elsinor.net al costo di 15 euro (box+vino) o 13 euro (solo box) da pagare in sede il giorno di spettacolo.



Il podcast “C’è vita nel Grande Nulla Agricolo?”

C’è vita nel Grande Nulla Agricolo? è una serie podcast che impasta horror, fantascienza e commedy nella più profonda provincia italiana. In ogni episodio la voce di Johnny Faina (Nicolò Valandro), cerca di fare luce sui tanti misteri che si intrecciano nella piccola comunità rurale di Villamara. In C’è vita nel Grande Nulla Agricolo? l’horror va a braccetto con la satira, il weird si tinge di ironia e la fantascienza atterra nel cuore della pianura padana. Tra complotti a chilometro zero, creature fuoriuscite dalla nebbia, polli giganti, spietate multinazionali dell'agro-industria e astronauti della porta accanto. Il podcast è scritto da Johnny Faina e Gianluca Dario Rota, con le musiche originali di Leonardo Passanti e le grafiche di Feduzzi (Federica Carioli). Il podcast è stato incluso nelle classifiche podcast delle principali piattaforme. Nel 2023, C'è vita nel Grande Nulla Agricolo? ha vinto il premio come miglior podcast fiction al Pod - Podcast Italian Awards.

Ascolta qui (urly.it/3w9fk).

Biglietti: La Mazurka del Diavolo: 10,00 € , Villamara Drive-In: 10,00 € , V.H.S. - Villamara Horror Show: 15,00 €, Carnet Tre Spettacoli Villamara: 25,00 € . Agriapericena Campagna Amica Forlì-Cesena: AGRIBOX (con variante vegana) 13,00 € + CALICE DI VINO 2,00 €. Agribox e vino a cura di Tenuta La Fiera Società Agricola S.S. e di Società Agricola Montaia SRL

Informazioni allo 0543.722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net; Acquisto biglietti/carnet su Vivaticket. Prenotazione box-aperitivo progetti.teatrotestori@elsinor.net