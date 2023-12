L'arte della ceramica al Museo archeologico di Forlimpopoli: “Metamorfosi” di Angeliki Drossaki e Alexandra Massari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Metti una sera a tu per tu con la magia dell’arte ceramica. È fissata per venerdì 15 dicembre, alle ore 20,30, al Maf – Museo archeologico “Tobia Aldini”, la vernice della mostra “Metamorfosi - Evoluzione dei linguaggi” che espone le affascinanti creazioni di Angeliki Drossaki e di Alexandra Massari.

Greca di Salonicco, ma ormai romagnola d’adozione, Angeliki Drossaki è arrivata in Italia nel 1981 per studiare arte ceramica a Faenza e oggi plasma le sue opere nel laboratorio di Forlì. Maestra nelle diverse tecniche di lavorazione della ceramica, Drossaki crea sculture che mettono in dialogo il concreto e l’astratto, la realtà e il sogno. E' la prima mostra che realizza insieme alla figlia Alexandra, che da qualche anno l'affianca nel suo atelier e che ha sviluppato un proprio linguaggio originale, ispirato anche al fantasy.

La mostra “Metamorfosi” rimarrà allestita al Maf fino al 14 gennaio e potrà essere visitata negli orari i apertura del Museo.