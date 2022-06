L'arte e la creatività di Luigi Impieri protagonista al Museo civico Mambrini di Pianetto

Martedì 28 giugno, alle ore 21, al chiostro del Museo civico Mambrini di Pianetto (Galeata), verrà presentato il volume incentrato sull’arte e la creatività di Luigi Impieri dal titolo “Frantumi” (Manfredi Edizioni, 2021). Nella pubblicazione vengono presentati alcuni interventi artistici recenti di Impieri, fra cui l’opera realizzata nel giardino del Municipio di Galeata dal titolo “Il giardino degli abbracci ritrovati” (2019).

Prendendo le mosse da un’arte millenaria come quella del mosaico, Impieri ha saputo rinnovarne il linguaggio sia dal punto di vista metodologico, attraverso la tecnica del trencadís (termine catalano che significa frantumato), sia da quello contenutistico, portando sulle tessere musive temi che parlano del sociale o della natura. In generale le sue opere si distinguono chiaramente per la vivacità dei colori e per le ardite nonché originalissime giustapposizioni di materiali eterogenei.

Le opere, spesso realizzate attraverso progetti collettivi e inserite in contesti pubblici, hanno il merito di riqualificare molte zone urbane degradate delle città in cui sono state concepite. In questo modo Impieri dà vita ad un’opera globale che mira all’educazione civica sui temi della bellezza e del decoro e contemporaneamente al recupero e alla fruizione di luoghi non più frequentati, rendendo insieme ai cittadini coinvolti nella realizzazione delle opere, un servizio per tutta la collettività. L’incontro è presentato dalla direttrice del Museo Mambrini Caterina Mambrini. Per informazioni: Museo Mambrini 0543981854