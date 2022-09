L'autrice forlivese di libri per ragazzi Michela Loli presenta i suoi libri

Sabato 1 ottobre (ore 10-13 e 15-17:30), presso il Mega Forlì ci sarà un firma copie a cura dell'autrice Michela Loli dei libri “Emerald Green e i furti misteriosi, libro 0” e “Emerald Green e i poteri della mente, libro 1”. L'autrice presenterà i libri agli interessati e risponderà alle curiosità dei lettori. Sarà possibile anche esprimere un desiderio (in forma anonima) e metterlo nella "Scatola dei desideri".

Secondo l’autrice la letteratura per ragazzi è un genere importante, in grado di influenzare l’immaginario e di toccare le anime di bambini e adulti. Nella narrazione di queste storie è importante trasmettere valori profondi (come amicizia, lealtà, onestà... ), insegnamenti sull'esistenza e sul suo significato e anche informazioni su come funziona il mondo, attraverso il racconto di quello che accade ai personaggi e attraverso le loro riflessioni.

E' fondamentale trasmettere il concetto che è sempre possibile riscattarsi da una situazione sfavorevole: per reagire alle difficoltà della vita bisogna avere un corretto modo di pensare, sentire e agire, bisogna riuscire a percepire la potenza delle forze del Bene dentro di sé ed essere in grado di vedere oltre, di immaginare quello che ancora non c'è... Per realizzare i propri sogni non basta fantasticare: bisogna avere il coraggio di ascoltare la voce del cuore e di lasciare la strada conosciuta, se necessario.

La protagonista della saga è Emerald, una gatta coraggiosa che ha lasciato la sua confortevole stella e ha attraversato l’intero universo per realizzare i suoi sogni: leggere, aiutare gli umani e vivere con una bambina speciale. La vita sulla Terra è difficile e la mette continuamente alla prova, ma lei ha un cuore grande, una forza d’animo fuori dal comune, tanti poteri e tanti amici. Nel primo episodio della saga Emerald, appena giunta sulla Terra dopo un lungo viaggio intergalattico, indaga insieme ai suoi nuovi amici su una serie di strani furti che stanno avvenendo nel suo quartiere. Si tratta di un caso complicato, ma Emerald e i suoi amici non si danno per vinti. Nel secondo episodio Emerald fonda insieme ai suoi amici una società segreta, l'Avanguardia Felansky, per aiutare il gatto Thomas a ritrovare il suo bambino umano, Eric, che è stato misteriosamente rapito. Questo caso è ancora più intricato del precedente e per cercare di risolverlo i felini dovranno sviluppare i poteri della mente: telepatia, ipnosi e lettura del pensiero.

L'autrice, Michela Loli, è insegnante di scuola primaria e, per motivi misteriosi, ha deciso di scrivere la storia di Emerald Green utilizzando lo pseudonimo "Elgram Nered"; la ragione di questa scelta verrà svelata ai lettori durante la lettura della saga, che conterà in tutto undici volumi.