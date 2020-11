L'istituto forlivese racconta con un video "La scuola ai tempi del Covid"

Anche quest’anno l'Istituto Comprensivo n. 7 "Carmen Silvestroni" di Forlì partecipa al Festival del Buon Vivere con un video realizzato nel primo mese di scuola dal titolo "La scuola ai tempi del Covid, distanti… ma uniti”. Il filmato si rivolge a tutti per mostrare come si può e si deve fare scuola, in sicurezza anche con una pandemia in corso e sarà proposto in diretta streaming giovedi 26 novembre alle ore 14.00.

Partendo dall’ideazione personalizzata dei disegni affissi nei vari plessi dell’Istituto (Scuole dell’Infanzia “Rondine” e “Lucertola blu”, Primarie “Matteotti”, “Peroni” e “Rodari”, Scuola Secondaria di Primo Grado “Zangheri”) per entrare ed uscire nei locali della scuola, i bambini/ragazzi mostrano che è possibile entrare, uscire in tutta sicurezza, ma soprattutto condividere gli spazi comuni, fare scuola per valorizzare le buone prassi, diffondere il sapere, la cultura e il rispetto dell’altro, sia esso maschile o femminile, plurale o singolare, per una eguaglianza di genere; il tutto corredato da brani musicali interpretati dagli studenti dell’indirizzo musicale.

Il progetto è stato coordinato dalla professoressa Paola Mercatali. Per seguire l'appuntamento collegarsi con la Home Edition del Festival, visibile da tutti, ovunque e gratuitamente, sul sito terradelbuonvivere.it/festival, sul canale YouTube, dove rimarrà visibile anche in futuro, e sulla pagina Facebook.