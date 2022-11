L'ultimo lavoro discografico del pianista Andrea Missiroli alla Rimbomba

Venerdì 11 novembre alle ore 21:30, sul palcoe del Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, salirà Andrea Missiroli assieme al suo pianoforte. Presenterà l’ultimo lavoro discografico: "L’incredibile viaggio", brani originali di composizione pianistica.

Andrea Missiroli è compositore, musicista polistrumentista. Studia diversi strumenti fin da bambino ma sarà il pianoforte ad accompagnarlo fino al diploma di conservatorio. Gli altri strumenti: chitarra, violino e fisarmonica, lo accompagneranno invece in tanti progetti musicali in cui Andrea ha preso parte in giro per tutta Europa. Esploratore ed amante di vari generi musicali ha fatto l'amore con musica classica, punk, folk e jazz. Ha un cuore grande e sa per certo che si innamorerà perdutamente un sacco di altre volte.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:30. E’ necessaria la prenotazione: telefono e whatsapp 333.1296915