La comicità di Sergio Sgrilli protagonista a Vecchiazzano

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 11 febbraio alle ore 21.00, presso il Teatro "Maria Graffiedi" di Vecchiazzano per la rassegna "La sagra della risata" sarà protagonista il comico Sergio Sgrilli.

Anche lui colonna storica della trasmissione Zelig in tv, la comicità di Sgrilli, oltre che di monologhi, è ricca di sfumature musicali accompagnate dalla sua inseparabile chitarra. Lo spettacolo di Sgrilli sarà un tuffo nei ricordi dell’artista, che poi sono i ricordi di tutti, nel quale non mancheranno momenti di riflessione, sempre in chiave comica.

Per informazioni e prenotazioni 3313010491.