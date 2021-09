Enigmi ed escape room a tema dantesco: due weekend con la "La divina impresa" alla Rocca di Forlimpopoli

Doppio appuntamento con la figura e l'opera di Dante alla Rocca di Forlimpopoli nei week end del 25 e 26 settembre e del 2 e 3 ottobre a cura del Liceo Scientifico di Forlì con il progetto "La divina impresa".

Studenti e studentesse del liceo forlivese hanno infatti messo a punto un gioco di ruolo e - con la consulenza della Shadow - un escape room a tema dantesco e, cercando un luogo particolarmente ricco di suggestioni, hanno scelto la Rocca di Forlimpopoli con la sua corte ed suoi camminamenti. Il gioco di ruolo, in particolare, si terrà con un turno unico, in tre sessioni parallele, dalle 16 alle 20 per gruppi da 3 a 5 giocatori, mentre l'escape room prevede ingressi ogni ora dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso) per gruppi di max 4 giocatori, che avranno quindi a disposizione circa 45 minuti di tempo per cercare di fuggire dalla Rocca risolvendo gli enigmi messi a punto dagli studenti.

Entrambi i giochi - con ingresso libero - verranno svolti nel rispetto delle normative anti-covid vigenti

Prenotazioni sul sito del Liceo https://www.liceocalboli.edu. it/