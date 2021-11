La famiglia ai tempi della pandemia: incontro col vescovo Corazza e lo psichiatra Pierluigi Moressa

"La famiglia nella pandemia: approccio pastorale e terapeutico". E' questo il tema dell'incontro pubblico, che si svolgerà venerdì 12 novembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio a Predappio. Durante la pandemia, la famiglia è apparsa un microcosmo in cui si sono concentrate dinamiche di relazioni e comportamenti talvolta caratterizzati dalla patologia. Occorre tenere conto dei caratteri del gruppo familiare e del mutato contesto sociale per offrire una chiave di lettura a chi avverte le conseguenze delle restrizioni sociali. Il sostegno psicologico e spirituale alla famiglia, la necessità di identificazione degli adolescenti, la compagnia affettuosa agli anziani ed il recupero dei riti del commiato sono istanze che interpellano l'intera comunità, per attraversare utilmente questa drammatica esperienza.

Ne parleranno S. E. Mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, e Pierluigi Moressa, psichiatra. L'incontro è organizzato dal vicariato Val di Rabbi con il patrocinio del comune di Predappio. "L'idea di questa serata risale a qualche mese fa - dichiara don Massimo Bonetti, vicario foraneo della vallata del Rabbi - quando il nostro vicariato fu chiamato alla preghiera per la famiglia, in una sorta di staffetta spirituale che coinvolge l'intera diocesi. L'incontro è aperto a tutti coloro che hanno a cuore il cammino delle famiglie. Alcune hanno pianto la morte di un loro caro, altre stanno subendo i colpi della difficile situazione economica: tutte sono chiamate, per un verso o per l'altro, a fare i conti col covid". L'accompagnamento musicale sarà offerto dalla Schola Cantorum di Bussecchio, diretta da Roberto Schirinzi, con Alberto Salimbeni all'organo. Per l'ingresso è necessario esibire il green pass.