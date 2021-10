La festa alla parrocchia di San Martino in Strada, si conclude con il concerto degli “Intercity Gospel Train Orchestra”

La festa della Madonna del Rosario, nella parrocchia di San Martino in Strada, si conclude domenica 3 ottobre con il concerto degli “Intercity Gospel Train Orchestra”. Dopo una settimana di preghiera e intrattenimento, nella giornata di domenica sono previsti, alle ore 11.00 S.Messa solenne, celebrata dal parroco don Massimo Masini; nel pomeriggio, in cui sarà aperto anche uno stand gastronomico, la festa inizierà alle 15.00, con spettacolo del gruppo “Centro Diurno Ulisse DSMDP Forlì AUSL della Romagna”; alle 16.00 esibizione del gruppo di ballo New Dance Club. La sera, alle ore 20.45, in programma il concerto di “Intercity Gospel Train”, diretto dal maestro Valerio Mugnai (euro 8.00, prenotazione 347 2121272, è richiesto il Green Pass)