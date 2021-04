La finale di "Adotta un Musicista": artisti sul palco con l’Orchestra Maderna e il maestro Gamba

La primavera di ForlìMusica continua all’insegna della valorizzazione dei giovani musicisti con la prova finale della 17esima edizione del concorso "Adotta un Musicista", che si terrà domenica 2 maggio, dalle 17.00 alle 19.30, presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì. La finale si terrà in forma di concerto aperto al pubblico; i giovani musicisti eseguiranno un primo tempo di concerto accompagnati dall’Orchestra Maderna sotto la direzione del maestro Michele Gamba. I biglietti sono disponibili sul sito www.vivaticket.com al costo di 10 euro.

Il concorso rappresenta quindi un’occasione unica; molti partecipanti, infatti, avranno per la prima volta la possibilità di suonare con un’orchestra professionale e sotto la direzione di un grande Maestro. Il vincitore del primo premio sarà inserito nel Cartellone Estivo di ForlìMusica. Inoltre, ai primi classificati, saranno assegnati premi in denaro, oltre a vari premi speciali assegnati in base al giudizio di due giurie: una composta dai Maestri Danilo Rossi (presidente), Stefano Bezziccheri, Piero Bonaguri, Michele Gamba, Andrea Oliva e Alessandro Tampieri; ed una Giuria Giovani composta da 3 giovani studenti di musica coetanei dei partecipanti. Sono inoltre previsti due prestigiosi premi per Stage Formativi assegnati agli studenti che la giuria giudicherà maggiormente meritevoli di approfondire la propria formazione musicale.