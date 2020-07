La Forlì della Cultura e della Salute: Marco Viroli e Gabriele Zelli raccontano storie e personaggi

Marco Viroli e Gabriele Zelli racconteranno la Forlì della Salute e dei Grandi Medici con particolare riferimento a Caterina Sforza, Girolamo Mercuriali, Giovanni Battista Morgagni e sante Solieri (con accenni a Pellegrino Laziosi, Jacopo della Torre, le Compagnie dei Battuti, Bartolomeo Lombardini, Maurizio Bufalini, Camillo Versari, Giorgio Regnoli, Augusto Rotondi “Zambutèn”, Raffaele Rivalta, Franco Rusticali, Dino Amadori, Carlo Flamigni). Verranno proiettate immagini e contributi video sul grande schermo dell'ex Cinema Mazzini.

L'appuntamento si terrà martedì 28 luglio alle 20.45, con ritrovo all'ex Cinema Mazzini (corso della Repubblica, 88). Interverrà l'architetto Benedetta Caselli. Dal Cinema Mazzini si partirà poi per una passeggiata al giardino del Campus Universitario, un tempo giardino dell'Ospedale Morgagni.. La prenotazione alla camminata è consigliata e si effettua telefonando a: Benedetta 339 27 39 176. Per partecipare è richiesto un contributo a persona di 5 euro. Si consiglia di portare con sé una mascherina e di indossare scarpe comode e adatte al passeggio. Al termine della serata Gabriele Zelli e Marco Viroli si fermeranno per il firmacopie dei loro ultimi libri "Fatti e Misfatti a Forlì e in Romagna" vol.4 e "Forlì. Guida al cuore della città".