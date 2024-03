La Fumettoca celebra Dante con un marzo colmo di eventi

La Divina Commedia parla ancora ai ragazzi, emoziona le nuove generazioni? La Fumettoca può confermarlo, a partire dalla Lezione in Classe che si terrà lunedì 4 marzo nel plesso dell'Istituto Comprensivo 7 'C. Silvestroni' presso la Scuola Secondaria di I grado 'Pietro Zangheri' a Ca'Ossi Forlì. Con un approccio multidisciplinare, attraverso la Divina Commedia, che spazia dalla letteratura fumettata alla rielaborazione del poema dantesco fino al fumetto satirico e parodistico del Sommo Poeta. Una intera classe di alunni attenti alle immagini e alle parole che questa lezione dedica al 'DanteDì'. Con la precedente Lezione in Classe, del mese di gennaio, si è dimostrato come il fumetto possa coinvolgere profondamente gli alunni.

L'attività della Fumettoca, per la quinta edizione di DanteDì, propone al pubblico un evento mirato dal titolo 'DanteDì - DanteDa'. Per il mese di marzo e per tutto l'anno 2024 gli interessati potranno, su richiesta, visitare gratuitamente la sede per apprendere dell'enorme produzione internazionale che la Nona Arte ha dedicato o rivolto a Dante e alle sue opere. Prende il via la rosa delle molteplici iniziative da lunedì 04 con 'DanteDa Lezione in Classe', il 7 con 'DanteDa Esposizione', il 17 con 'DanteDa il Messico' apertura della sede dalle 14:00 alle 18:00, il 18 con 'DanteDa Galleria online' fino al 25 marzo con 'DanteDa Video' dal Messico e 'DanteDa - DanteDì' con Visita Guidata della sede dalle 14:00 alle 18:00,. Presentazione anche dell'aperiodico 'Dant&metto - Dante & Fumetto', nuovo numero Special DanteDì 2024 e sempre attivo il supporto gratuito, con assistenza esterna, per Tesi di Laurea dei laureandi interessati a realizzare l'elaborato sull'universo fumettistico dantesco.