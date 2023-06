La FumettoDanteca propone Messico e Italia unite per un evento in Francia

Un appuntamento con la storia con le 'Journées Européennes dl'Archéologie - Giornate Europee dell'Archeologia', anche fumettistica. Le Giornate Europee dell'Archeologia in Italia sono organizzate dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei, in collaborazione con il Inrap, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, della Francia che ha in calendario, sulle pagine del sito ufficiale anche l'evento della Fumettodanteca International. Esclusiva proposta articolata dal titolo 'Archeofumettologia Dantesca' formata da due esposizioni online, una dall'Italia e una dal Messico, una esposizione consultabile in sede, un Video-Approfondimento con maxischermo, tre aperture pubbliche straordinarie con visite guidate e, fino al 30 giugno, aperture su richiesta. A Forlì si promuove una iniziativa straordinaria rivolta alle iniziative legate all'archeologia e al fumetto dantesco, grazie alla collaborazione e partecipazione attiva da parte del Dr. Cecilio Jacobo González, esperto fumettista denominato 'The Còmic Archaeologist' che dal Messico partecipa attivamente ai progetti della Fumettodanteca International, come appunto questo.

Grazie al contenuto dell'immensa collezione rivolta alla produzione della Nona Arte allineate alle opere del Sommo Poeta Dante Alighieri, che il Dr. González ha raccolto negli anni, si presenta al pubblico mondiale una archeologia fumettistica dantesca le collane che negli anni si sono misurati sul tema dell'autore e delle opere di Dante. Nello specifico si potranno visionare i vari numeri delle pubblicazioni settimanali 'El Infierno de Dante' e 'La Divina Comedia', pubblicate nei prima anni '70 in Messico, una proposta ben definita e ponderata che neppure in Italia, Paese del Somma Poeta, si è riuscito a concretizzare. Merito al Messico per queste splendide ed interessanti pubblicazioni, e non sono le unica, molti altri fumetti messicani hanno dato rilievo a Dante Alighieri e alla sua immortale opera. da venerdì 16 a domenica 18 giugno aperture pubbliche straordinarie pomeridiane, dalle ore 14:00 alle 18:00 e fino al 30 aperture su richiesta, con l'esposizione consultabile in sede formata da 200 fumetti, selezionati dagli oltre 500 che attualmente sono stati catalogati. Per informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it