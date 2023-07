La giovane violoncellista Miriam Prandi al chiostro di Santa Lucia

Dopo i Terra String Quartet e il Trio Muzak, nuovo appuntamento di Emilia Romagna Festival con un’altra rising star: è Miriam Prandi, giovane violoncellista già in carriera, che porterà al festival l’esecuzione integrale delle sei Suites per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, tra le più note e virtuosistiche opere scritte per violoncello, in due serate, lunedì 7 e martedì 8 agosto, al Chiostro di Santa Lucia di Forlì.

La talentuosa violoncellista propone il progetto più importante, impegnativo e stimolante della sua carriera: non solo l’esecuzione ma anche la prima incisione di tutte le Suites di J.S. Bach. I due anni trascorsi in Russia durante il covid, nelle fucine di "Musicaeterna " del Direttore Teodor Currentisz hanno costituito un periodo di intensa sperimentazione dove l'alternanza della pratica barocca a quella dello studio di pagine molto complesse e ostiche di musica contemporanea sono state esperienze che hanno permesso all’artista di maturare musicalmente e di poter affrontare l'impresa bachiana col profondo rispetto per la prassi barocca ma con la consapevolezza di poterne evidenziare l'intramontabile modernità.

Miriam Prandi, pur appartenendo alla generazione di giovani interpreti, è annoverata tra i più quotati violoncellisti della scena musicale contemporanea: come solista si è esibita con molte prestigiose orchestre, mentre in recital e come camerista è regolarmente ospite di importanti sedi e società concertistiche. È anche una grande pianista. Diplomata in pianoforte e violoncello al Conservatorio di Mantova, Miriam Prandi ha studiato con Antonio Meneses, ?Andrea Lucchesini, Natalia Gutman, Ivan Monighetti ed ha frequentato masterclass di perfezionamento con Martin Löhr, David Geringas, Frans Helmerson, Gary Hoffman e Ralph Kirshbaum. Tra i tanti riconoscimenti, nel 2014 ha conquistato il Primo Premio assoluto al prestigioso Rahn Musikpreis di Zurigo, assegnatole da una giuria di rilevanti musicisti presieduta dalla violoncellista Sol Gabetta. Tra gli impegni di grande prestigio per Miriam Prandi sono da ricordare il debutto come solista al Teatro alla Scala di Milano con le Rococò Variazioni di Tchaikovsky con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala sotto la direzione di Vladimir Fedoseyev. Inoltre è stata protagonista con il concerto di Haydn in Re Maggiore di una importante tournée con l’Orchestra Haydn sotto la direzione di Michele Mariotti nelle città di Bolzano, Trento, Silandro e Firenze per la stagione ORT.

In caso di maltempo: Chiesa di Santa Lucia, Corso della Repubblica 77

Ingresso Biglietti € 5 – Gratuità fino a 10 anni. Prevendita su Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/miriam-prandi-integrale-delle-suite-di-bach-per-violoncello-solo-prima-serata/210448