La lettura musicata de “Le galline pensierose” con Valerio Corzani e l’ensemble La Lusignola

Entroterre Festival propone domenica 16 agosto, alle ore 6:14 del mattino, un’alba speciale. Per i più mattinieri appuntamento presso il Cortile della Rocca di Bertinoro, per incominciare la giornata in compagnia delle letture musicate de “Le galline pensierose” di Luigi Malerba.

Letture di Valerio Corzani musicate dall’ensemble La Lusignola (Erica Scherl, Lorenzo Marquez, Olena Kurkina). Un reading esilarante, con una leggiadra colonna sonora e un’immersione nel mondo parallelo del pollame che naturalmente è anche un modo per ricordare all’essere umano il lato ridicolo delle cose, spingerlo a capovolgere l’ottica usuale e a rifuggire dalla morsa dei conformismi quotidiani. A seguire viene offerta una colazione al pubblico.

Ingresso gratuito.