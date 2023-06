"La musica per la vita": all'ospedale concerto al pianoforte per gli alluvionati dei Romiti

Mercoledì 14 giugno alle 16.30 nell’atrio dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni è in programma “La musica per la vita”, evento di solidarietà a favore degli alluvionati che si svolgerà nell’ambito delle iniziative e dei service dell’annata del Rotary Club Forlì. Si esibiranno al pianoforte Filippo Castelluzzo e Silvia Platania e saranno eseguite musiche di Liszt, Bach, Scarlatti, Händel, Schubert, Chopin, Massenet. L’evento, che si svolge all’interno dei “Pomeriggi musicali” nell’atrio dell’Ospedale, è proposto dal Rotary Club Forlì come iniziativa di raccolta fondi a sostegno di famiglie e imprese del quartiere Romiti, gravemente colpito dall’alluvione. Per aderire alla raccolta è possibile inviare un contributo utilizzando l’Iban IT 16 X 05387 13200 000003847021, intestato a Parrocchia di Santa Maria del Voto. Il pianoforte presente nell’atrio dell’Ospedale è stato donato lo scorso anno dallo stesso Rotary Club Forlì "per avvicinare e portare gioia, dare possibilità a chiunque passi per l’ospedale di suonare per comunicare emozioni, e per portare l’arte e la bellezza in un luogo di cura e di assistenza, e anche di sofferenza e di passaggio per tante persone, dove c’è più che mai bisogno di leggerezza e riflessione".