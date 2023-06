"La Notte degli Archivi" in un viaggio lungo la Statale tosco-romagnola

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/06/2023 al 09/06/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il 9 giugno 2023 si svolgerà l’ottava edizione de La Notte degli Archivi che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia. La Notte degli Archivi, patrocinata dall’ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, rientra nel programma del Festival Archivissima. L’edizione 2023 sarà dedicata al tema #carnetdevoyage. Nell’ambito della manifestazione l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone un video, nel quale documenti, carte e mappe catastali, tratti dai fondi archivistici Genio civile di Forlì e Catasto della Romagna Toscana del 1834 trasportano in un viaggio lungo la statale tosco-romagnola, raccontandone la storia e i luoghi, in un momento in cui le condizioni emergenziali delle scorse settimane ne hanno segnato duramente il percorso.

Il video, intitolato Strada facendo, sarà visibile il 9 giugno a partire dalle ore 18.30 sul sito del Festival Archivissima e dalle ore 20.00 sul canale YouTube dell’Archivio. L’iniziativa fa parte del calendario di Archivissima, il Festival degli Archivi. Per avere informazioni su tutte le iniziative del Festival Archivissima e de La Notte degli Archivi si segnala la pagina del Festival all’indirizzo https://www.archivissima.it. Link al canale You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCrPc31PhT1qOKfm5qLMEb4Q Per informazioni: tel. 0543 31217, email: as-fc@cultura.gov.it sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena.it