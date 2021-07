La poesia della Costituzione a Spinadello

A Forlimpopoli, “La Poesia della Costituzione”. In occasione dell’anniversario della caduta del Regime Fascista, avvenuta il 25 luglio del 1943, nella cornice del centro visite partecipato, Spinadello, l’ANPI di Forlimpopoli, con il patrocinio di diverse associazioni del territorio, delle camere del lavoro e dell’amministrazione, presenterà domenica a partire dalle 21,00, la lectio magistralis di Marco Valbruzzi, “La Poesia della Costituzione”. Politologo costituzionalista, docente presso la facoltà Federico II di Napoli, Valbruzzi racconterà alcune delle vicende riguardanti nascita della nostra Costituzione, e come dentro quel testo, la cui stesura finale fu volutamente di facile comprensione per chiunque (considerati i bassi livelli di scolarizzazione dell’epoca), è possibile riconoscere un opera letteraria vera e propria.

Inoltre, nel ricordo della pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi ai compesani di Campegine, nel 1943, quando dopo un ventennio di dittatura e dieci anni di guerre, il gran consiglio del fascismo, destituì Mussolini, per chi vorrà, sarà possibile cenare a partire dalle 20,00 con un piatto di pasta (costo 5 euro). Info e prenotazioni (entro sabato 24) al nr 347 4486988.

