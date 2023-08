La rassegna “Donne in blues” si chiude con l’omaggio a Etta James di Gloria Turrini

Sabato 12 agosto, alle 21,30, in Piazza Adelio Colitto a Fratta Terme, ultimo appuntamento con la rassegna Donne in Blues. Sul palco Gloria Turrini, con la sua tagliente e densa vocalità, che presenta “At Last. Omaggio a Etta James”. Insieme a lei Mecco Guidi (hammond e tastiere), Andrea Guerrini (tromba), Alessandro Fariselli (sax), Lele Veronesi (batteria).

Ingresso libero.

Nei suoi sessant’anni di carriera, Etta James ha dimostrato che una cantante può spaziare tra diversi stili e generi, dal blues sporco al jazz sofisticato al pop, senza perdere la sua identità né scendere a compromessi. La sua voce, inconfondibile per timbro e potenza, è tutt’oggi sinonimo di riscatto per le donne, in particolare per le donne afroamericane, da sempre in secondo piano in un business prevalentemente maschile.

Donne in Blues è una produzione originale di Fondazione Entroterre, e rientra nel cartellone di Bertinoro Estate, promosso dal Comune di Bertinoro. Tutte le informazioni sul sito www.visitbertinoro.it