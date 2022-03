Il magico mondo de "La regina delle nevi" al Teatro comunale di Predappio

La Compagnia della Lanterna porta sul palco del Teatro Comunale di Predappio lo spettacolo "La regina delle nevi" domenica 17 aprile alle 21:00 e lunedì 18 aprile alle 17:30.

Il Family Concert Show è uno spettacolo concertato in un unico atto adatto a tutta la famiglia. Attraverso il canto, i personaggi trasporteranno nel loro magico mondo, faranno divertire ed emozionare e, perché no, tornare un po' bambini. Uno spettacolo che fa riflettere sul significato della parola "amore", come quello incondizionato tra le due sorelle protagoniste di questa splendida storia. Questa è la storia di due sorelle principesse di un Regno che purtroppo da bambine vengono divise a causa dei poteri magici di cui è dotata la primogenita. Questi poteri infatti crescono con lei e diventano sempre più difficili da controllare, tanto da rischiare di ferire le persone che ama. Le due sorelle, cresciute separatamente, si rincontrano solo al ventunesimo compleanno della più grande, giorno in cui viene proclamata Regina del Regno. Durante i festeggiamenti però, a causa delle insistenti domande della sorella, la Regina perde il controllo e sprigiona inavvertitamente i suoi poteri. Accusata di stregoneria, scappa lasciando il regno completamente ghiacciato. La sorella, terribilmente dispiaciuta e decisa a porre rimedio a quanto accaduto, affronta un viaggio tra freddo e imprevisti per riportare a casa la Regina e far tornare l'estate nel Regno.



Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it



Biglietti: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)