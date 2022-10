La storia della Strega Rossella al Mega di Forlì

Domenica 30 ottobre Michela Loli, all'interno della rassegna gratuita "Ma che belle storie!", leggerà "La strega Rossella" di Julia Donaldson, scrittrice e drammaturga inglese, illustrato da Axel Scheffler. L'appuntamento è al Mondadori Bookstore, piano -1 del Mega Forlì alle 10:30.

Il testo in inglese si intitola "Room on the broom" (Spazio sulla scopa) perché narra un viaggio di Rossella sulla sua scopa volante durante il quale vari animali chiedono se c'è posto anche per loro sul magico velivolo. Rossella accoglie questi nuovi amici con grande generosità: sulla sua scopa, come nel suo cuore, tutti sono i benvenuti. Purtroppo la scopa non regge il peso, si spezza e Rossella e i suoi amici precipitano in una palude insidiosa. La strega è in grave pericolo ma i veri amici non si abbandonano mai e insieme si possono sconfiggere anche i mostri più temibili. Una storia semplice e divertente che insegna ai bambini il vero valore dell'amicizia e della condivisione.

Evento gratuito