La storia di Ambrogio Traversari al Museo Mambrini di Galeata

Domenica 8 maggio, alle ore 16,00, presso il Museo civico Mambrini a Pianetto di Galeata, si terrà una conferenza dal titolo “Ambrogio Traversari: da Portico di Romagna e Galeata a Camaldoli e Firenze. Un riformatore, un monaco, uno studente” a cura di Daniela Delcorno Branca.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici di Don Carlo Zaccaro, è incentrato sull’umanista, traduttore e teologo nato a Portico di Romagna nel 1386 e morto a Firenze nel 1439, celebre per la sua erudizione, la conoscenza della letteratura greca e latina, il suo gusto umanistico, che lo posero al centro dell'ambiente culturale fiorentino. Il Traversari ebbe stretti legami con la comunità dell’alto Bidente, infatti, come scrive Mons. Domenico Mambrini “aveva ricevuto la prima educazione in Galeata, quivi rimase fino ai 14 anni e dall’arciprese del tempo apprese la lingua latina” e si interessò, poi, delle sorti dell’abbazia di S. Ellero.

Daniela Delcorno Branca ha insegnato letteratura del Rinascimento all’Università di Bologna. Si è occupata di romanzo medievale e cavalleresco, con particolare attenzione alla letteratura arturiana (Boccaccio e le storie di re Artù [1991], Tristano e Lancillotto in Italia [1998]; Cantari fiabeschi arturiani [1999]). Ha curato l’edizione critica delle Rime di Poliziano (1986) e ha lavorato su vari argomenti connessi alla cultura quattro e cinquecentesca.

Per informazioni: Museo Mambrini 0543981854