"La visita della vecchia signora" in scena al Teatro Testori

Il Teatro delle Forchette con The Theatre, laboratorio di arti sceniche porta sul palcoscenico "La visita della vecchia signora" di Friedrich Dürrenmatt, per la regia di Massimiliano Bolcioni. Appuntamento domenica 1 ottobre alle 21, al Teatro Testori di Forlì.



LA TRAMA

All’inizio dell’azione la città sta preparando le celebrazioni per l’arrivo di Claire Zachanassian, un tempo cittadina di Güllen e ora multimiliardaria, tornata a visitare il paese natio. Claire Zachanassian giunge nel paese con suo marito (durante lo spettacolo ne cambierà diversi, che Dürrenmatt suggerisce siano interpretati sempre dallo stesso attore) e con un seguito a dir poco grottesco. Dopo alcuni convenevoli, annuncia ai concittadini la vera ragione della sua visita: in gioventù rimase incinta dalla relazione avuta con il fidanzato Alfredo III, che però negò la paternità e corruppe due ubriaconi perché dichiarassero in tribunale di aver avuto rapporti con Claire Zachanassian.

La ragazza venne cacciata con disonore dal villaggio e bollata come prostituta. Dopo aver accumulato uno straordinario patrimonio con una serie di fortunati matrimoni, offre un miliardo di franchi a Güllen per l’omicidio di Alfredo III, che negli anni era diventato uno dei cittadini più stimati della città. Gli abitanti rifiutano energicamente, ma iniziano presto ad acquistare beni costosi a credito, anche dal negozio dello stesso Alfredo III, come se si aspettassero l’arrivo di nuove risorse nel futuro.

Alfredo III se ne rende conto ed inizia ad allarmarsi. Gli abitanti di Güllen iniziano lentamente ma inesorabilmente a mutare il loro atteggiamento di sostegno a suo favore. Diventa presto ovvio che l’unica strada per sostenere un tale livello di indebitamento è la sua morte. Inizialmente ciascuno sembra sperare che avvenga qualche incidente. Claire Zachanassian da parte sua attende soltanto che gli abitanti prendano la loro decisione (scommette che anche la giustizia può essere comprata e che gli abitanti cederanno).

L’epilogo le dà ragione. Anche l’ultimo baluardo dell’etica, il preside della scuola, cede. In un’ambigua assemblea popolare Alfredo III viene ucciso collettivamente, mentre il Borgomastro dichiara che giustizia è finalmente stata fatta. Mentre Claire Zachanassian consegna l’assegno ai cittadini, il tono cupo dell’opera cambia divenendo quasi farsesco. Ironicamente è proprio Claire Zachanassian a sembrare la meno soddisfatta per una vendetta attesa così a lungo.

BIGLIETTERIA: Intero €12 – Ridotto €10 (soci Fo_Emozioni, Universitari)

INFOLINE: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012 - E-mail: info@teatrodelleforchette.it