La voce della forlivese Elena Salvatori pronta ad incantare per il suo primo recital solistico in città

Domenica 26 marzo alle 11.00 presso la Sala Sangiorgi il soprano forlivese Elena Salvatori si esibirà nel suo primo recital solistico a Forlì per la rassegna musicale “Genio e gioventù” 2023 che fa parte della stagione Forlì Grande Musica in collaborazione con Emilia Romagna Festival e il Comune di Forlì accompagnata al pianoforte dal Maestro Marco Santià.

Elena Salvatori dopo essersi diplomata al Liceo Musicale Statale Antonio Canova di Forlì ha proseguito gli studi al Conservatorio G.B.Martini di Bologna e sta terminando ora il master in canto lirico al Conservatorio Verdi di Ravenna. Ha vinto a soli 22 anni il concorso per Giovani Cantanti Lirici di Spoleto Adriano Belli dove ha ricevuto un contratto biennale per la stagione del Teatro Lirico di Spoleto. Qui ha debuttato varie opere spaziando da tutti i repertori: opere contemporanee diretta dal Maestro Marco Angius, intermezzi del 700 e ha interpretato Zerlina del Don Giovanni di Mozart con la regia di Hennik Brockhaus. Già acclamata dai Forlivesi durante il Gran Gala Lirico tenuto a Giugno 2022 in occasione dei 60 anni di carriera di Wilma Vernocchi.

In questo recital eseguirà brani di Tosti, Donizetti, Mascagni, Puccini e Lehar approfondendo il rapporto di questi compositori con la musica da camera e operistica