Laboratori per bambini e visite guidate al Palazzo Pretorio di Terra del Sole

A Palazzo Pretorio di Terra del Sole le domeniche di Marzo in attesa dell'arrivo della primavera sono di gioco coi colori e con diverse tecniche artistiche e artigianali. Domenica 3 marzo alle 16.00 si faranno decorazioni pasquali con la tecnica del mosaico grazie a materiali "insoliti". Domenica 10 marzo è la volta di decorazioni da appendere alle finestre così che la luce possa entrare coloratissima nelle stanze. Domenica 17 marzo addobbi per decorare casa in attesa della Pasqua., il 24 marzo si riroverà il piacere di intrecciare fili colorati per ottenere manufatti artigianali personalizzati.

Per bambini dai 6 ai 12 anni. Costo a bambino di € 5,00. Durata laboratorio: 1 ora circa. Iscrizione obbligatoria contattando il 349 9766518 entro le ore 12.00 del giorno precedente.

Ci sono poi le visite guidate al rinascimentale Palazzo Pretorio.Terra del Sole, fondata l’8 dicembre del 1564 per volontà di Cosimo I de’ Medici, fu l’ultima fortezza con centro amministrativo, militare, giudiziario e religioso della Romagna Toscana. Sulla piazza si affaccia un edificio, classico esempio di architettura rinascimentale, le cui funzioni erano quelle di residenza del Commissario Granducale e di sede del Tribunale civile e penale. Oggi, Palazzo Pretorio ospita il Museo dell’Uomo e dell’Ambiente la cui visita si articola secondo due percorsi: il primo è squisitamente a carattere storico-architettonico mentre il secondo è mirato all’approfondimento degli aspetti etno-antropologici e territoriali.

Domenica 3 marzo, visita guidata alle ore 10.30. Domenica 10 marzo, visita guidata alle ore 16.00. Domenica 17 marzo, visita guidata alle ore 16.00. Domenica 24 marzo, visita guidata alle ore 10.30. Sabato 30 marzo, visita guidata alle ore 16.00. Costo della visita € 5,00 a partecipante. Costo del biglietto di ingresso al museo: € 5 intero / € 4 ridotto. Iscrizione obbligatoria contattando il 349 9766518 entro le ore 12.00 del giorno precedente l'evento

info@castrocarotermeterradelsole.travel www.castrocarotermeterradelsole.travel