"Ladino, il bosco e il fiume": i luoghi raccontati nel libro

Martedì 21 marzo, alle ore 16.00, presso la Sala Elmo Domeniconi - Sede CNA, via Pelacano 29, Forlì, verrà presentato il libro "Ladino, il bosco e il fiume. Itinerario storico-naturalistico" di Gabriele Zelli, foto di Fabio Casadei. Insieme agli autori interverrà Alvaro Attiani, presidente CNA Pensionati.

Nel libro viene raccontata la storia di alcuni luoghi di straordinario interesse storico come le Chiese di San Martino in Ladino e di San Pietro in Arco in Villa Rovere, della chiusa del Feragano da dove parte il Canale dei Romiti, nonché descritto il territorio circostante che risulta essere di grande pregio naturalistico, a partire dall'antico bosco di Ladino.

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia del volume Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni 0543770302.