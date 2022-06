Largo ai fumetti con la 'Notte Rosa Dantesca'

Prosegue il progetto annuale 'Dante 701' con l'ennesima innovativa proposta, colorata di rosa, per il fine settimana del 2 e 3 Luglio. Infatti, dal 01 al 03 luglio la Riviera Romagnola sarà il più grande palcoscenico rosa d’Italia, con la 'Notte Rosa' l’evento clou della Romagna che dopo 17 anni è capace sempre di rinnovarsi. Con oltre 100 artisti presenti questa nuova edizione offre davvero un vastissimo programma di grandi eventi e concerti, per lo più gratuiti e la FumettoDANTEca, come ogni anno, partecipa con le due aperture pubbliche straordinarie per le notti di sabato 2 e domenica 3 luglio, dalle ore 20:00 alle 24:00

Quindi, in questa 'Notte Rosa', occasione in cui la Riviera Romagnola racconta al grande pubblico la sua vocazione di terra ospitale e accogliente, si propone la 'Notte Rosa Dantesca' un viaggio fra le infinite pubblicazioni fumettistiche dedicate a Dante Alighieri. Non mancheranno prodotti suggestivi come la testata Off-Side che, ben oltre 50 anni fa, iniziò a pubblicare il Dante di Toninelli o il mitico Inferno di Topolino nelle tante ristampe, tanto per citare. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico. Per informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it, www.fanzineitaliane.it/FumettoDANTEca.