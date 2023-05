Laura Bellodi riapre le porte del suo studio: tra gatti e scorci di Forlì

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L'artista Laura Bellodi, dopo il successo dello scorso anno in occasione della Mostra della Maddalena, ha deciso di riaprire all'intera cittadinanza il suo studio di via Marsala, prospiciente la centralissima Piazza del Carmine. Il vernissage, a cura di Davide Boschini, è previsto per le 16.00 di sabato 20 maggio.

L'atelier sarà poi visitabile per tutta la settimana successiva, fino a sabato 27 maggio, unicamente nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Si potranno ammirare dal vero non solo i famosissimi gatti, declinati con ogni tecnica pittorica o ceramica, che hanno dato notorietà all'Artista, ma anche nuovi ed inediti scorci di Forlì, realizzati appositamente.

Per l'occasione i primi trenta Ospiti intervenuti verranno omaggiati della nuova grafica a tiratura limitata, ideata da Davide Boschini, dedicata al tema della Moda, dal titolo "Il ventaglio", multiplo autografato dalla stessa Bellodi.