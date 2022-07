Le curvy tornano a Forlì: seconda tappa di “Miss curvyssima”

Sabato 9 luglio alle 20.30 “Miss Curvyssima” ritorna a Forlì per stupire e intrattenere gli ospiti del ristorante “da Aldo” in Via Isonzo, 119 (FC). Il concorso vedrà sfilare in passerella ragazze dalle linee morbide, sensuali e pronte a dimostrare che “curvy” è sinonimo di bellezza. Ogni donna merita di amarsi per ciò che è, in ogni sua forma e aspetto: è questo il messaggio che la patron “Samantha Togni” cerca di far trapelare da questo concorso che col passare degli anni si è rivelato essere, per molte giovani donne, un modo per acquisire sicurezza in sé stesse.



La tappa del 9 luglio vedrà come protagoniste della serata 13 bellissime ragazze, provenienti da tutta Italia, tra cui le forlivesi Erica Bombardini, Maria Ferilli e Giulia Costantino.



Durante il corso della serata ogni ragazza avrà a disposizione due uscite, una in abito da sera ed una in lingerie, per riuscire a conquistare il favore della giuria. La vincitrice della serata potrà vantare un posto nella finale nazionale. Per partecipare all’evento e sostenere “Miss Curvyssima” potete prenotare al numero 320 159 3051.



Gallery

Per iscriversi al concorso potete contattare “Miss Curvyssima” sui suoi canali social @misscurvyssima