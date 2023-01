Le feste natalizie di Predappio si concludono in musica: ricco carnet di appuntamenti tra Befane e concerto all'Ice Village

Il 5 e 6 gennaio Predappio e tutte le sue frazioni, saranno teatro della quarantesima "Sagra della Befana". Nella giornata di giovedì 5, i gruppi dei Befanotti del territorio animeranno il capoluogo e tutte le frazioni con la tradizionale allegria e simpatia. Il momento conclusivo sarà poi venerdì 6 gennaio, prima alle ore 11 a Fiumana e poi alle ore 14.15 in Piazza Garibaldi a Predappio con l'esibizione dei vari gruppi di Befanotti della vallata e delle zone limitrofe. Vin brulè e dolciumi per tutti e le calze in regalo ai bambini. I festeggiamenti non si concludono qui perché sabato 7 gennaio all' Ice Village in Piazza Garibaldi si terrà, a partire dalle ore 15.00, il concerto dei "Surprise Christmas Choir". L'ingresso all'esibizione è gratuito.

L'amministrazione comunale ringrazia "gli sponsor per la collaborazione accordata che ha reso possibile, in sinergia con il Comune di Predappio, la realizzazione di una serie di eventi e intrattenimenti atti a coinvolgere grandi e piccini. Un ringraziamento particolare va ai famigliari di Egidio Magnani che hanno voluto devolvere le offerte in memoria del loro caro, da poco scomparso, per la realizzazione degli eventi natalizi di Piazza Garibaldi".